Luci d'Artista e sicurezza, bilancio della Prefettura: controllate 5mila persone Denunciati in 25 per violazione Daspo Urbano. Il “punto della situazione” dei servizi effettuati

In archivio un nuovo anno di Luci d'Artista. A conclusione dell'edizione 2022-2023 della kermesse luminosa, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha fatto il “punto della situazione” dei servizi effettuati e della gestione complessiva dell’evento.

Migliaia i turisti che anche quest'anno sono giunti in città per ammirare le installazioni della 17esima edizione della manifestazione. Diversi sono stati i servizi di controllo messi in campo, predisposti dalla prefettura, al fine di garantire a tutti la possibilità di divertirsi e intrattenersi “in sicurezza” per le vie cittadine.

Il report

Sono state controllate, in totale 5233 persone, 25 delle quali denunciate per violazione DASPO urbano, e n. 2486 veicoli.

I servizi sono stati svolti sinergicamente da tutte le Forze di Polizia territoriali che si sono avvalse dell’ausilio di personale aggregato dalle Questure di Caserta, Isernia e Campobasso nonché dalla Polizia Stradale e Ferroviaria, di militari dell’Arma Carabinieri con Aliquote di Primo Intervento, di Squadre Operative di Supporto e Squadre di Intervento Operativo e volontari della Protezione Civile.

Per la manifestazione, è stato predisposto uno specifico “Piano di Emergenza e di Evacuazione” - elaborato dalla società cooperativa KLS - con una dettagliata descrizione dei percorsi presidiati da uomini e mezzi, che ha anche assicurato interventi sanitari di primo soccorso grazie alla presenza di personale medico, ambulanze da soccorso e da trasporto e soccorritori a piedi.

Per la durata dell’intera manifestazione, lungo tutto il percorso e nei luoghi di maggior interesse, si sono svolte ispezioni preventive per scongiurare qualsiasi situazione di potenziale pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. I controlli sono stati effettuati da personale specializzato coadiuvato dal Team Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, dall’Unità cinofila antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri e da equipaggi in servizio di controllo ordinario del territorio.

Il Questore di Salerno, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha disposto in ambito operativo l’intensificazione dei servizi di vigilanza a livello di coordinamento interforze, avvalendosi anche alla preziosa collaborazione dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Salerno.