Al via i lavori di riqualificazione ed ampliamento dei Giardini della Minerva Prevista la creazione di un nuovo giardino terapeutico per una superficie di oltre 700 mq

Il Giardino della Minerva si fa più bello e più grande. Partiranno nei prossimi giorni importanti lavori di riqualificazione ed ampliamento dell'orto botanico situato nel centro storico di Salerno.

Un luogo caro ai salernitani "Simbolo identitario della città e fondamentale snodo degli itinerari turistici cittadini", come sottolineato dal sindaco Napoli.

Lo spazio resterà quindi chiuso alle visite perche` oggetto di un lavoro di restauro e di allargamento degli spazi di coltivazione, con oltre 700 nuovi metri quadrati che andranno a sommarsi ai 1000 già presenti. Un lavoro importante, finanziato con 1.300.000 euro del Ministero per i Beni culturali, che servirà anche a rendere fruibile il giardino durante le ore notturne con un apposito impianto di illuminazione.

L'annuncio del sindaco Napoli

Non solo lavori di manutenzione straordinaria del giardino attuale, prevista anche la creazione di un nuovo giardino terapeutico che sarà realizzato sul grande terrazzamento di terreno a monte dell'esistente (l'ex giardino Avallone, per una superficie di oltre 700 mq).

"Le operazioni interesseranno inizialmente il giardino esistente ed in un secondo momento il nuovo terrazzamento, in modo da limitare il più possibile il periodo di inevitabile chiusura e consentire nel più breve tempo la fruizione al pubblico", ha fatto sapere il primo cittadino.

I principali obiettivi del nuovo restauro:

recupero filologico delle caratteristiche storiche del Sito, in linea con quanto fu fatto durante i lavori relativi al primo restauro;

manutenzione straordinaria (VEDI PUNTO 2) dell’intero Giardino e dei suoi elementi caratteristici (scalea pergolata, pavimentazione in cocciopesto,

fontane, muretti, sistemi di irrigazione ecc.);

rifacimento dell’impianto d’illuminazione - con obiettivi di efficientamento energetico e di rispetto dei criteri ambientali – che metta in risalto le bellezze

architettoniche e botaniche del Giardino (il Sito e` visibile, di notte, dalla Villa comunale di Salerno e dal lungomare);

potenziamento dell’impianto di videosorveglianza;

ampliamento (ex Giardino Avallone) dello spazio che ospita le piante, in modo da inserire nuove specie botaniche di tipo officinale (VEDI PUNTO 3)

potenziamento dei servizi culturali attraverso il recupero del primo livello del Palazzo Capasso (oggi spazio non utilizzato).

Previsti anche lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del giardino attuale:

il rifacimento delle pavimentazioni esistenti;

il consolidamento dei muri di confine ai piedi della scalea pergolata;

il rifacimento dell’impianto elettrico;

il rifacimento dell’impianto d’illuminazione con obiettivi di efficientamento energetico e di rispetto dei criteri ambientali – che metta in risalto le bellezze

architettoniche e botaniche del Giardino (il Sito e` visibile, di notte, dalla Villa comunale di Salerno);

il ripristino e pitturazione delle colonne;

il rifacimento degli intonaci interni;

Il ripristino delle antiche canalizzazioni, ostruite in alcuni tratti;

la sostituzione delle pergole in legno di castagno;

il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza;

il recupero della fontana sul terrazzo;

il consolidamento dei muretti lungo il percorso di risalita della scalea pergolata;

il recupero/sostituzione delle mattonelle in cotto a copertura dei cordoli delle aiuole;

la riqualificazione delle quattro aiuole del primo livello del giardino, attualmente sistemate con ghiaino.

Tra gli interventi, prevista anche la creazione di un nuovo Giardino terapeutico

Il nuovo spazio verrà realizzato sul grande terrazzamento di terreno a monte del Giardino esistente (ex giardino Avallone, superficie circa 714 metri quadrati). In questo grande terrazzamento sara` possibile incrementare l’allestimento didattico alle piante alimurgiche e officinali provenienti da tutte le parti del mondo.

I lavori consisteranno essenzialmente nelle seguenti attivita`: realizzazione della scala di collegamento tra il vecchio e nuovo giardino; preparazione del terreno ed espianto di alcuni alberi; realizzazione di nuovo impianto di irrigazione; realizzazione di impianto di illuminazione a servizio dell’area e per la sua valorizzazione; realizzazione impianto di videosorveglianza; realizzazione di pavimentazioni e cordoli (quadroni in cotto, cocciopesto e granulati e ciottoli decorativi stabilizzati con elementi tipo gravelfix); Immissione della nuova vegetazione (siepi di delimitazione delle nuove parcelle di coltivazione e specie terapeutiche specifiche); Posa in opera di elementi di arredo.