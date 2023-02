Tartaruga gigante di 85kg salvata nel mare di Salerno: ecco "Osimhen" L'esemplare maschio, segnalato da alcuni pescatori, era rimasto impigliato in alcune reti da pesca

Ancora una tartaruga “gigante” recuperata dal personale dell'Amp Punta Campanella, grazie alla segnalazione dei pescatori.

Un esemplare maschio, rimasto impigliato in alcune reti da pesca, è stato salvato nel mare di Salerno: è accaduto nella giornata di ieri.

"Osimhen", questo il nome scelto per la tartaruga, è un maschio di 85kg e 80 cm di carapace. Si trova ora al Turtle Point di Portici della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

"Fondamentale la collaborazione dei pescatori"

"Nei mesi invernali le Caretta Caretta, per le basse temperature del mare, sono più fragili. Rischiano di annegare o di morire per traumi o embolia quando restano intrappolate in una rete da pesca. Fondamentale quindi la collaborazione dei pescatori che segnalano le tartarughe catturate accidentalmente Osimhen è stato fortunato, è stato salvato e recuperato e sembra già in buone condizioni", scrivono dall'Area Marina Protetta Punta Campanella.