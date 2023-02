Incidenti mortali a Salerno, partite le operazioni per la nuova segnaletica Strisce pedonali e incroci, tecnici al lavoro. Intanto il Lungomare è "blindato" dai vigili

Mettere in campo iniziative concrete per fermare le stragi sulle strade: il comune di Salerno corre ai ripari e, dopo l'ennesima tragedia sul Lungomare, accelera gli interventi di messa in sicurezza delle arterie locali.

In queste ore, infatti, tecnici specializzati sono al lavoro per le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale, spesso carente o insufficiente. Le attività sono concentrate soprattutto lungo le strade del centro, che sono tra le più trafficate (e pericolose), ma poi toccherà via via anche ad altri luoghi della città.

Partito, dunque, il rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica in prossimità degli incroci.

Non solo: tra le attività programmate dal comando di polizia municipale, di concerto con l'amministrazione, c'è anche una stretta nei controlli. In mattinata Lungomare "blindato" con la presenza di diverse pattuglie dei vigili, che hanno controllato decine di automobilisti in transito.