Stop al degrado sull'Aversana, patto Provincia-Comuni e Federalberghi L'arteria che conduce all'aeroporto "Costa d'Amalfi" sommersa da rifiuti e inciviltà

"Siamo estremamente soddisfatti per l’esito dell’incontro operativo, convocato e presieduto personalmente dal presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, sulle azioni da mettere in campo per assicurare il decoro della strada provinciale Litoranea 175 e della strada provinciale 417 Aversana". Così, in una nota, il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, a margine dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Sant'Agostino.

L’incontro era stato richiesto da Federalberghi Salerno in una nota indirizzata al presidente della Provincia ed ai sindaci di Pontecagnano-Faiano, Battipaglia, Eboli e Capaccio-Paestum, con l’intento di offrire definitiva risoluzione alla condizione di degrado delle due arterie, ridotte, in numerosi tratti, a sede di discariche a cielo aperto.

"Dando atto delle azioni già intraprese, abbiamo ribadito la richiesta di urgenti interventi per non presentare un desolante quadro di abbandono ai visitatori che oggi percorrono le arterie citate e la viabilità circostante e, ancor di più, ai turisti che nel futuro sbarcheranno numerosi presso l’aeroporto di Salerno-Pontecagnano - ha fatto sapere Ilardi -. Siamo, pertanto, molto lieti che la Provincia, rappresentata dal suo presidente, e i Comuni, tutti presenti con autorevoli delegazioni, abbiano espresso e condiviso unanimi intenti di attivare, in tempi estremamente rapidi, azioni concrete che consentano di assicurare il costante monitoraggio dei luoghi, la loro stabile pulizia, l’aspro contrasto di ogni fenomeno di inciviltà nonché il rigoroso perseguimento di ogni responsabilità penale", conclude il presidente di Fedarlberghi Salerno Antonio Ilardi.