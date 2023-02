Sta per partorire in auto, i carabinieri la scortano in ospedale Coppia salernitana bloccata nel traffico durante le doglie chiama il 112

Momenti di tensione per una coppia della provincia di Salerno che si stava recando all'ospedale di Avellino per la nascita del proprio bambino. Le contrazioni sono aumentate mentre i due si trovavano in auto, bloccati in mezzo al traffico dell'ora di punta. Il futuro padre ha così chiamato il 112, fornendo all'operatore della Centrale operativa le indicazioni sulla loro posizione.

La corsa in ospedale

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha raggiunto la vettura. La donna era in lacrime, molto spaventata, temeva per la salute del nascituro. La gazzella dell'Arma li ha così scortati, creando un varco tra le auto, permettendo ai futuri genitori di raggiungere l'ospedale Moscati in tempo.