Morte di Gerardo Ceres, domani funerali: il dolore della Cisl Salerno “Il suo cuore ha smesso di battere dopo mille battaglie sindacali”. Una rosa sulla sua scrivania

La Cisl Salerno esprime il dolore e la tristezza dell'intera categoria per la scomparsa di Gerardo Ceres, segretario generale della confederazione provinciale dal 2017. Accorato il messaggio in memoria di Ceres, morto troppo presto, domani l'addio a Caposele. Una rosa rossa è stata deposta sulla scrivania del segreatrio generale dai suoi colleghi.

Il messaggio di Cordoglio della Cisl

“Il suo cuore ha smesso di battere dopo mille battaglie sindacali, che non ha mai perso di vista nonostante i problemi di salute che per diverso tempo l'hanno attanagliato.

Il segretario generale Ceres, per gli amici e gli iscritti della Cisl semplicemente Gerardo, amava il sindacato per quello che rappresentava davvero: la difesa dei lavoratori. La sua carriera all'interno della Cisl l'ha dimostrato. Sempre a disposizione degli altri, sempre pronto ad ascoltare, a dialogare, a concertare. Lontano dalle logiche di potere e tessere, Gerardo credeva nel sindacato ancora come quel ragazzo di Caposele che si era avvicinato alle prime battaglie dei lavoratori con curiosità e passione.

Ci mancherà in tutto, specie nel quotidiano e nei riti mattutini tra caffè, incontri e riunioni. Ognuno in Cisl, a più livelli, è legato a Gerardo Ceres per via di un gesto o una parola. Il suo esempio vivrà per sempre in chi l'ha conosciuto e non solo.



I funerali si terranno domani, domenica 5 febbraio, a Caposele, nella Chiesa Madre di San Lorenzo alle 15. La Cisl Salerno si stringe attorno al suo segretario generale. Per il resto ci sarà tempo. Questo, però, ora è il tempo del dolore, del silenzio e del ricordo. Ciao Gerardo”.

L'addio del segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra

"Ci ha lasciati prematuramente Gerardo Ceres, segretario generale della Ust Cisl di Salerno. Un bravissimo sindacalista che ha dato tanto alla Filca ed alla Cisl campana. Una grave perdita. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore". Lo scrive il segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, in un tweet della confederazione.