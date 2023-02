Taglio alberi in via Vinciprova: "A Salerno il verde pubblico dà quasi fastidio" Il Capogruppo FI chiede una copia degli atti che hanno autorizzato l'abbattimento

Il verde pubblico a Salerno torna sotto i riflettori. Il Capogruppo FI Roberto Celano ha inviato una nota al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, al segretario generale Ornella Menna, all'assessore all'ambiente Massimiliano Natella e al direttore settore ambiente Davide Pelasio in merito all'ultimo abbattimento di alberi che ha riguardato via Vinciprova.

Celano ha chiesto di avere copia degli atti prodotti "che hanno autorizzato il succitato abbattimento degli alberi, nonché la relazione dei tecnici del Settore che hanno, inopinatamente, consentito il provvedimento".

La nota

"Nella tarda mattinata di venerdi 3 febbraio, i residenti della zona di via Vinciprova hanno assistito, sgomenti, all'abbattimento di alcuni degli alberi più belli della città. - si legge nella nota inviata dal Capogruppo FI - Gli stessi, a guardare anche i tronchi ed a parere di un agronomo presente, sembravano sani ed, in ogni caso, certamente recuperabili".

"A Salerno, ormai, il verde pubblico pare quasi essere un fastidio ed un impedimento alla furia cementificatrice che "imperversa" in città. Chi rappresenta i cittadini ha, invero, il dovere e la responsabilità di controllare e battersi affinché il verde publico sia corretamente mantenuto e il patrimonio arboreo, per la verità non "ricco" in città, sia preservato", l'attacco.