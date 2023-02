Il vento danneggia la copertura in plexiglass, paura alla scuola di Giovi Sopralluogo dei vigili del fuoco, trasferite in via precauzionale due classi

Il maltempo di queste ore non dà tregua a Salerno e provincia. Ieri a Roccapiemonte il crollo di un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto sulla recinzione di una scuola. Il sindaco, in via precauzionale, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per oggi e domani dell'istituto "Vassulluzzo" di via Pigno.

Questa mattina, nel quartiere Giovi, le raffiche hanno distrutto parte della copertura in plexiglass dell'istituto comprensivo "Salerno V - Ogliara". Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

Anche in questo caso, si è optato per la linea della massima prudenza: disposto il trasferimento dei piccoli alunni dell'infanzia di 3 e 5 anni, per evitare rischi di sorta ai piccoli alunni della scuola. Nelle prossime ore sono in programma ulteriori verifiche per la sicurezza, mentre i genitori non nascondono la propria preoccupazione per l'accaduto.

Il Comune di Salerno nei mesi scorsi aveva inserito proprio l'istituto di Giovi nel piano triennale degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza, con una serie di lavori in programma.