Open-day ufficio passaporti: in programma tre date a Salerno, Cava e Nocera A Salerno lo sportello sarà aperto domenica 12 febbraio e saranno acquisite massimo 50 istanze

E' in programma per domenica 12 febbraio 2023 un open-day presso l’ufficio passaporti della questura di Salerno per la ricezione delle istanze di persone prive di prenotazione on-line. Lo sportello sarà aperto dalle 9 alle 12. Saranno acquisite un numero massimo di 50 istanze.

Mentre, martedì 7 febbraio 2023 sarà aperto lo sportello dell’ufficio passaporti del commissariato di p.s. Cava de' Tirreni, dalle 14 alle 17.

Venerdì 10 febbraio, invece, sara’ aperto lo sportello dell’ufficio passaporti del commissariato di p.s. Nocera Inferiore, dalle 15 alle 18.