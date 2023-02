Parcheggi piazza Cavour a Salerno, lavori fermi. Celano attacca: È una vergogna L'affondo: “Il Comune ha acquisito il diritto di superficie per 30 anni e lo ha ceduto per 99”

Il parcheggio ed i box interrati in piazza Cavour a Salerno tornano al centro delle polemiche. Lavori fermi da troppo tempo. Sulla questione torna all'attacco il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che ha tenuto, questa mattina, una conferenza stampa in merito al cantiere aperto ormai da anni.

Duro l'affondo dell'esponente di Forza Italia per cui si tratta di una "Vicenda paradossale".

"E' come la vendita della Fontana di Trevi", ha detto Celano sottolineando anomalie rispetto al diritto di superfice dell'area, riscontrate dall'accesso agli atti ed evidenziando una destinazione d'uso differente rispetto all'epoca in cui fu sottoscritta la convenzione tra Salerno e Rfi.

Celano: “L’ennesima vergogna per la città”

"Ci siamo resi conto che a Salerno vige dall’inizio del Deluchismo una sorta di autonomia differenziata in campo urbanistico, cioè si può fare tutto ciò che non si può fare in nessun altra parte d’Italia", attacca il consigliere.

Celano ha quindi ripercorso quanto accaduto, spiegando: “Nel 2012 il comune di Salerno è riuscito ad acquisire solo un diritto di superficie di alcune aree relative ai binari da Rfi, per 30 anni, (nel frattempo sono già passati 10 anni). E’ stato quindi realizzato un bando per la creazione di box auto, per la durata di 99 anni. Oggi i lavori sono fermi perchè in quelle aree i lavori non possono essere attivati sul lotto terzo. Come sottolinea anche la ditta che ha vinto l’appalto".

"Non so come sia stato possibile avviare una procedura del genere: io vendo un diritto di superficie per 99 anni, quando ho acquistato un diritto di superficie per 30 anni? Credo che siano cose inaudite. - aggiunge Celano, che annuncia - Lo documenteremo, abbiamo tutti gli atti".

"Credo che questa sia l’ennesima vergogna. La città di Salerno ha un cantiere aperto da anni che non si sa quando si chiuderà", l'affondo.

Per il consigliere Celano, la questione è lontana dall'essere risolta: "Anche perchè il contenzioso tra il Comune ed Rfi per l’aquisizione di queste aree dura da tempo. Nel dettaglio, Rfi ritiene di vantare dal Comune di Salerno milioni di euro, che non sono nel bilancio del Comune, per fatture non proprio recenti. Che però non sarebbero mai state contestate e contabilizzate. E’ una questione ancora lunga”.

Necessario trovare una soluzione. Intanto, Celano incalza: “Noi dobbiamo cercare di difendere la città e chiedere anche un po’ di attenzione in più alle istituzioni demandate al controllo, che a volte sono esageratamente miopi quando si tratta del Comune di Salerno".