PalaSalerno: tre società in corsa per l’appalto da 26 milioni La commissione di gara valuterà ora le proposte delle tre imprese.

Sono tre le società in gara per l'appalto da 26 milioni di euro relativo alla costruzione del PalaSalerno in via Allende. Le buste sono state aperte nella giornata di ieri: la commissione di gara valuterà ora le proposte di “Rti” Infratech-Passarelli, Consorzio Arechi-Samoa e di Copat Scarl-Ronga Costruzioni.

Il nuovo palazzetto, che rivoluzionerà l'area di via Allende, dovrà essere ultimato a distanza di 850 giorni dall’assegnazione. Il progetto prevede il parziale recupero delle strutture esistenti. Ci saranno aree verdi e sportive all’aperto, sale per congressi e punti ristoro. Il termine fissato per la conclusione dei lavori è per il 2025. La struttura polifunzionale conterà 5300 posti a sedere.

Il commento del sindaco Vincenzo Napoli

"Stiamo rispettando le tempistiche previste: il PalaSalerno rappresenta un'opera importantissima. Stiamo procedendo con grande rispetto delle procedure e delle forme, e credo che le cose andranno bene e nei tempi previsti", ha detto la fascia tricolore.