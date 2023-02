Amianto nell'ex Sacro Cuore, il sindaco rassicura: A breve i lavori di bonifica "Dopo il via libera dell'Asl per il piano di bonifica della ditta, partiranno gli interventi"

Dopo le segnalazioni e preoccupazioni da parte dei cittadini di Torrione, l’amministrazione comunale di Salerno rassicura: “A breve partirà la bonifica dell’area dell’ex Istituto Sacro Cuore”.

Il forte vento degli ultimi giorni ha scoperchiato i teloni del cantiere dell’ex istituto, posizionati dal Comune di Salerno dopo il sequestro ad opera del comando di polizia municipale, scattato lo scorso 17 novembre, per il ritrovamento di alcuni materiali in amianto all’interno di alcuni manufatti nell'area dopo i lavori di demolizione. I residenti, preoccupati per il sollevamento di polveri e la dispersione delle fibre nell'area, hanno chiesto di accelerare i tempi in merito alle iniziative che si intendono mettere in campo.

Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente della Commissione Ambiente Arturo Iannelli hanno voluto tranquillizzare i salernitani:

La posizione del Comune: "Continuano a vigilare sulla questione"

"Siamo costantamente attivi sulla problematica: abbiamo emanato i provvedimenti di nostra competenza, ingiungendo all'impresa il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle cautele che vengono dettate dalla presenza dell'amianto - ha detto il primo cittadino Vincenzo Napoli - Credo che la ditta abbia inviato agli uffici competenti il piano di sicurezza per lo smaltimento del materiale sul posto e speriamo che rimuova quanto deve rimuovere. Mi dicono, dalle analisi condotte, che non c'è pericolo di inquinamento di amianto sul posto e questo ci tranquillizza molto".

"Già dalla settimana scorsa, dopo le numerose segnalazioni che sono arrivate dai cittadini e dei comitati di quartiere, l'amministrazione si è attivata con l'ordinanza in cui si impone alla ditta di bonificare il sito in maniera coatta. Il piano di bonifica della ditta deve essere approvato dall'Asl, quindi a breve il sito sarà bonificato - aggiunge Iannelli - L’ambiente è uno degli argomenti che ci sta più a cuore come amministrazione, stiamo vigilando su questa questione per far star tranquilli i cittadini. Dagli enti preposti per i controlli arrivano segnali rassicuranti. Dall'Arpac è emerso che sui mobili della scuola non si è depositato amianto. Non c’è un pericolo per la salute pubblica e a breve verrà bonificato il sito”.

Circa i tempi di azione, Iannelli ha aggiunto che occorrerà attendere il via libera dell'Asl per il piano di bonifica della ditta e, solo dopo l'autorizzazione delle autorità giudiziarie per rimuovere i sigilli, potranno riprendere finalmente i lavori di bonifica.