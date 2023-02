Sottopasso via Santi Martiri a Salerno: "Necessario ripristinare pavimentazione" Il Comune scrive a E-Distribuzione a causa "di lavori non effettuati a regola d'arte"

Ripristinare le condizioni di sicurezza del sottopasso di via Santi Martiri a causa "di lavori non effettuati a regola d'arte".

Questo l'oggetto della nota, firmata dall'istruttore tecnico Rinaldo Rinaldi, che il Comune di Salerno ha inviato alla società E-Distribuzione SpA per segnalare che il ripristino della pavimentazione del passaggio pedonale del sottopasso ferroviario di via SS. Martiri Salernitani non è stato eseguito a regola d'arte e che ciò "determina una condizione di pericolo per l'incolumità dei pedoni".

La richiesta di intervento

E' stato quindi richiesto un intervento urgente finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto pedonale segnalato. "Qualunque danno a persone o cose che dovesse verificarsi a causa del mancato ripristino alle condizioni di sicurezza del tratto indicato sarà a Voi imputato", si legge nella nota.

"Raccolgo con soddisfazione la lettera di sollecito attraverso cui il Comune di Salerno chiede alla società E-Distribuzione SpA - ha commentato il consigliere comunale Rino Avella - Certamente, in tempi brevi, saranno ridate dignità e sicurezza a a quell'importante arteria, così come da me richiesto e sollecitato nel post dello scorso 17 gennaio".