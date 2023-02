Interventi di manutenzione alla rete idrica a Salerno: rubinetti a secco Ecco le strade interessate

Salerno Sistemi comunica che per poter eseguire un intervento di manutenzione sull rete idrica in via Eliseo Iandolo sarà necessario interrompere l'rogazione idrica nella giornata di venerdì.

Le strade interessate dalla sospensione idrica

Rubinetti a secco venerdì dale ore 13 alle ore 18 per permettere i lavori sulla rete idrica in via Eliseo Iandolo e Antonio Marzullo.