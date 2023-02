Frazioni collinari di Salerno senz’acqua: arrivano le autobotti A causa di un guasto alla condotta è scattata una sospensione idrica ad horas: le zone interessate

Nuova sospensione idrica a Salerno. Disagi per migliaia di famiglie delle zone collinari. L’Ausino –Servizi Idrici ha comunicato che “dovendo eseguire un urgente ed indifferibile intervento di riparazione alla condotta adduttrice integrativa”, è costretta a sospendere ad horas l’erogazione sulla rete idrica nella zona.

Per far fronte al disagio, la Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. sta predisponendo un servizio straordinario di rifornimento tramite autobotte che sarà disponibile a partire dalle ore 12:30 odierne nella piazza principale di Ogliara di fronte all'ufficio postale.

Ecco le zone interessate dal disagio

A partire dalle ore 9 circa sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti zone: Ogliara - Montecasino - Via Breccia - Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara - Via Cavolella - Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca - palazzi Di Maio Rufoli - Giovi Casa Gallo - Casa Gallo di Brignano - Brignano (Superiore, Inferiore, Piezzo) - Via Casa Manzo - Via Altimari - parte alta di via Sichelgaita

A partire dalle ore 14, circa, in funzione dei volumi idrici accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo (si raccomanda l’utenza di ridurre al minimo i consumi), sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone: S.Nicola - Bottiglieri - Casa Gallo (parte bassa) - Piegolelle - S.Bartolomeo - S.Croce - Casa Di Giacomo - Casale - Casa D’Amato - Casa Polla - Casa Parisi - Casa Postiglione - Giovi Canali - Casa Rocco - Casa Vicinanza - Casa de Rosa - Incarto - Ponte Guazzariello - Altimari - Via Panoramica - Via Casa Marsiglia di Giovi - Via Vecchia di Giovi.

Si segnala che potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno.