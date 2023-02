Bit di Milano, l'assessore al Turismo Casucci elogia il "modello Salerno" "Vince la sinergia istituzionale": il Comune presente con un proprio stand

La Regione Campania è presente, come di consueto, a una delle principali fiere del Turismo in Italia. Parliamo della BIT di Milano. La Borsa del Turismo che, ogni anno, avvicina tanti buyers e promotori delle proprie mete, rinsaldando i legami del comparto turistico sia all'interno del territorio nazionale che espandendosi ai mercati internazionali.

Quest'anno, per la tre giorni della BIT, la Regione Campania - di concerto con l'ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo - ha mostrato alcuni dati rilevanti sulla ripresa del turismo nel 2022 e le grandi possibilità che si prospettano per il futuro. Alla tavola rotonda di questa mattina, organizzata per sviscerare i dati sulle tendenze del turismo e le sue opportunità, era presente anche Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania.

Casucci si è soffermato sull'importanza di lavorare di concerto con gli Enti locali e ha voluto strizzare l'occhio al lavoro portato avanti dal Comune capoluogo: "Il Comune di Salerno si è reso competitivo ed è diventato un interlocutore privilegiato, e questo non per una vicinanza ideologica, ma per il fare, perché c'è la consapevolezza che dall'altra parte si è aperti e predisposti al dialogo". Alla conferenza era presente lo stesso assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che havoluto rimarcare l'importanza della sinergia e di lavorare insieme, per ottenere risultati migliori.

Il ringraziamento finale dell'assessore Casucci va anche alle associazioni di categoria, attraverso cui si sviluppa l'intesa tra il settore Pubblico e quello privato. Nella giornata di domani è prevista la giornata "clou" della fiera, quella aperta solo agli operatori del turismo. Sarà la giornata, insomma, in cui si stringeranno accordi e si disegneranno nuove destinazioni sui cataloghi dei tour operator di tutto il mondo. Domani mattina è prevista anche la presentazione del calendario di eventi per il 2023 del Comune di Salerno. Poco dopo, la Provincia di Salerno farà il punto sulle attività su tutto il territorio e i progressi fatti nell'ultimo anno, con un occhio di riguardo (come sempre) al futuro.