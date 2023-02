Nuovi sacchetti e una card per gli acquisti: le novità di Salerno Pulita Dal 27 marzo inizierà anche l’installazione in città di cestini specifici per le deiezioni canine

Novità in arrivo sa parte di Salerno Pulita. La municipalizzata ha fatto sapere che, dal 27 febbraio, agli utenti che si recheranno ai centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi” per conferire oggetti da avviare al riciclo, saranno consegnati kit di sacchetti di plastica (di colore grigio e trasparenti) per il conferimento del non differenziabile e per il multimateriale (plastica, acciaio, alluminio, brick per bevande) di colore giallo.

I sacchetti, che avranno dimensioni diverse (quelli per il non differenziabile saranno più piccoli), saranno dotati di tag personalizzati, e saranno sufficienti per i conferimenti previsti per un bimestre.

Arrivano le card per gli acquisti

Sempre presso i centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi” agli utenti saranno poi consegnate delle card che consentiranno di acquisire punti da spendere in negozi convenzionati. La card è collegata all’utenza Tari, dunque ad ogni utenza corrisponderà una singola card.

Si tratta, come sottolineato dagli operatori un’azione di sensibilizzazione, di una premialità per chi differenzia.

Dal 27 marzo, infine, inizierà l’installazione in città di cestini specifici per le deiezioni canine.