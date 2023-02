Bellandi celebra il 70esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Carucci Arcidiocesi di Salerno in festa per l'importante traguardo

L'Arcidiocesi di Salerno è in festa per il 70esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di monsignor Berniero Carucci. Ieri mattina, infatti, l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi, ha presieduto la Santa Messa di ringraziamento presso la parrocchia Maria Santissima della Medaglia Miracolosa di Salerno.

«Il traguardo importante raggiunto da monsignor Berniero rappresenta uno stimolo per tutti i giovani sacerdoti in questo particolare momento, con la consapevolezza del fatto che sia possibile vivere una vita intera fedeli alla vocazione», ha osservato Bellandi che ha celebrato la santa messa, animata da una delegazione del coro della Diocesi, in occasione dell’anniversario dell’ordinazione presbiterale del canonico monsignor Carucci. Folta la partecipazione di fedeli presso la chiesa Maria Santissima della Medaglia Miracolosa. Un esempio di vita sacerdotale prezioso che dura da 70 anni, quello offerto da monsignor Berniero Carucci.