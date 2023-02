Partono a Salerno gli interventi di messa in sicurezza stradale Ecco da quale zona della città si inizierà

Il Comune di Salerno ha disposto per domani, 13 febbraio 2023, l'inizio della prima fase degli interventi di messa in sicurezza della circolazione stradale. Lo ha comunicato l'assessore alla trasparenza e sicurezza Claudio Tringali che ha ribadito come l'Amministrazione sia a lavoro per innalzare i livelli qualitativi riguardanti la circolazione stradale.

I dettagli sugli interventi

Questa prima fase riguarderà il rifacimento degli attraversamenti pedonali con inizio dalla zona ovest della città ed interesserà i maggiori assi stradali e le vie circostanti.

Dopo che in città si sono verificati ben due incidenti mortali dall'inizio dell'anno, sul Lungomare e in centro, il Comune, come aveva preannunciato, partirà dunque con una prima serie di lavori per rendere più sicure le strade cittadine.