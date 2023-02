Garanzia Giovani, da Scuola Nuova opportunità con le migliori piattaforme Ecco i servizi offerti e i requisiti richiesti per aderire al programma

Garanzia Giovani Campania, offre a tutti i ragazzi della regione Campania, di età inferiore ai 30 anni, iscritti o meno ai servizi per l'impiego, un’opportunità di lavoro o qualificazione professionale.

Un programma, ambizioso e ben strutturato, che mette insieme tutti gli attori del nostro sistema, formativo, produttivo e istituzionale: pubbliche amministrazioni, servizi per l'impiego, centri di orientamento professionale, poli formativi, imprese, servizi di sostegno ai giovani, imprese, datori di lavoro, sindacati, associazioni datoriali, scuole e università.

Scuola Nuova, Ente accreditato presso i maggiori Ministeri, stringe rapporti di collaborazione con le migliori piattaforme, pubbliche private, per offrire opportunità a tanti beneficiari della misura.

Il nostro impegno è garantire un impiego, o un contratto di apprendistato, o un tirocinio, o un aiuto ad avviare un’impresa, o un periodo di servizio civile oppure un ulteriore corso di studi.

Giuseppe e Vito Bisogno, rispettivamente Presidente e Direttore di Scuola Nuova, sono l’anima attorno alla quale si muove, cresce e si sviluppa quella che è una delle Scuole di formazione di eccellenza della Regione Campania e della Regione Basilicata.

Scuola Nuova offre opportunità di formazione, di crescita, di inserimento nel mondo del lavoro attraverso un percorso dedicato e personalizzato, studiato nei minimi dettagli.

Garanzia Giovani: Quali sono i Servizi?



Gli iscritti a Garanzia Giovani possono usufruire gratuitamente di alcuni servizi, tra cui:

• Accoglienza

• Formazione

• Accompagnamento al lavoro

• Apprendistato

• Tirocini

• Servizio civile

• Autoimpiego



L’operatore, pubblico o privato, che accompagnerà i beneficiari nel percorso di Garanzia Giovani Campania offrirà l’opportunità migliore secondo la situazione e le esigenze di ogni singolo candidato.

Quali sono i requisiti richiesti?

Per aderire al programma Garanzia Giovani è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:



• Cittadinanza italiana, cittadini dell’UE o con un regolare permesso di soggiorno.

• Età compresa tra 15 e 35 anni.

• Non bisogna essere iscritti ad alcun corso scolastico oppure formativo.

• Non essere impegnati in attività lavorative.



Incentivi per le assunzioni: Bonus Sud

Con la nuova Legge di Bilancio 2020 è prevista la proroga dello sgravio contributivo per 1 anno al 100% alle aziende che assumono giovani disoccupati a tempo indeterminato.



Possono partecipare a questa misura tutte le aziende che operano nel Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) che hanno intenzione di assumere persone disoccupate di qualsiasi età e prive di impiego e che dichiarino la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro.



Scuola Nuova è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Campania e dalla Regione Basilicata e da oltre un decennio opera nelle città di Salerno, Eboli (Sa), Policastro Bussentino (Sa), Lioni (Av) e Potenza e nei territori e nelle zone limitrofe.