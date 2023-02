Incidenti a Salerno, l'appello del sindaco ai cittadini: "Prudenza!" Il primo cittadino: "Stiamo potenziando la segnaletica ed intensificando i controlli e le multe"

Si lavora sulla sicurezza stradale a Salerno. Sono partiti da ieri gli interventi di rifacimento degli attraversamenti pedonali nella zona oveste della città. Lavori che si sono resi necessari anche alla luce dei tanti, troppi incidenti che si sono verificati in diverse zone del capoluogo. Alcuni anche con tragici risvolti.

L'appello ai cittadini

Proprio con l'inizio degli interventi di messa in sicurezza, è arrivato anche l'appello ai cittadini da parte dei sindaco Vincenzo Napoli.

"Prudenza, prudenza, prudenza! - scrive via social la fascia tricolore - Prima che come Sindaco lo dico come padre, marito, cittadino a: automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e tutti gli utenti della strada. Stiamo potenziando la segnaletica ed intensificando i controlli e le multe. Ma ogni tecnologia o presidio diventa vano senza la prudenza di tutti noi. Massima attenzione, no alcool e smartphone per vivere la strada in sicurezza".