Variante Matierno a Salerno, Celano chiede chiarimenti: Quando fine dei lavori? La nota: "Un'opera non ultimata dove il tratto completato è ufficialmente ancora chiuso al traffico"

Nuova interrogazione del consigliere comunale Roberto Celano. Riflettori puntati sulla variante di Matierno, il Capogruppo FI ha inviato una nota al sindaco Vincenzo Napoli, all’Assessore all’ Urbanistica Michele Brigante, all’Assessore alla Trasparenza Claudio Tringali, al Segretario Generale Ornella Menna e al Direttore Lav. Pubblici Giovanni Micillo per chiedere chiarimenti in merito all'opera.

L'interrogazione

Il consigliere Celano, nella missiva, ricorda che la variante di Matierno, per il cui completamento, alla presenza del Sindaco di

Salerno ed all’epoca Vice Ministro alle Infrastrutture De Luca, nel dicembre del 2013 fu dato avvio ai lavori che avrebbero dovuto terminarsi in 180 giorni, è allo stato "non ultimata ed il tratto che collega Matierno e Pastorano risulta “ufficialmente” ancora chiuso al traffico".

"E' incredibile che a Salerno si investano risorse per milioni di euro per opere che non hanno più fine, con grave danno erariale per la città. - l'affondo - Molte delle opere annunciate e “finanziate” nel passato non sono poi state realizzate

e completate, il tratto di variante di cui sopra, per la parte terminata ma non ancora ufficialmente fruibile, è divenuta un ricettacolo di rifiuti".

Le richieste

Nella missiva, il capogruppo di Forza Italia chiede quindi chiarimenti sul perchè l'opera non sia stata completata e per quale motivo neppure la parte della variante i cui lavori sembrerebbero ultimati sia stata aperta al pubblico.

Inoltre, chiede "Quanti soldi pubblici sono stati ad oggi spesi per la realizzazione dell’opera già terminata (seppur ancora non fruibile) e qual è l’ammontare delle risorse che ancora serve per terminare l’opera come da progetto esecutivo. Se le risorse per il completamento dell’opera sono ancora in bilancio; se, e quando e in quali tempi, l’Amministrazione intenda completare l’opera più volte propagandata e con quali risorse", l'affondo.

"Inoltre ai destinatari in indirizzo chiede di inoltrare alla Procura Generale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica qualsivoglia anomalia venga riscontrata sull’opera in questione", conclude Celano.