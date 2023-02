FOTO. Morigerati: in corso le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico Al lavoro i militari del 21esimo reggimento genio guastatori dell'Esercito Italiano

Sono iniziate pochi minuti dopo le 9 le operazioni di bonifica per il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato a Morigerati, nel Cilento. L'attività sarà eseguita dai militari del 21esimo reggimento genio guastatori dell'Esercito Italiano. Due le fasi previste: sul posto saranno rimosse le spolette della bomba che, successivamente, sarà trasportata nel comune di Casalbuono dove sarà fatta brillare in una cava. Le operazioni, fortunatamente, non comporteranno disagi alla popolazione. Nell'area interessata dalla bonifica non sarà possibile circolare sia a piedi che con veicoli; è stata, inoltre, disposta la chiusura del vallone “sciarapotamo”, lungo l'ex strada statale 517.

Le attività di bonifica si stanno svolgendo con il coordinamento della Prefettura di Salerno dove, a partire da questa mattina, è stato attivato il centro coordinamento soccorsi. Le operazioni stanno procedendo senza intoppi e dovrebbero terminare nel primo pomeriggio.