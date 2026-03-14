Fidanzati morti nell'incidente, conducente del furgone positivo alla droga La tragedia di Michele e Maria: novità dalle indagini di Procura e Carabinieri

Arrivano aggiornamenti significativi sulla tragedia di Montecorice nella quale hanno perso la vita Michele e Maria, i due fidanzati residenti a Capaccio Paestum.

L'autista del furgone coinvolto nel sinistro, contrariamente a quanto trapelato da fonti investigative nelle ore precedenti, è risultato positivo al test antidroga. Confermata, invece, la negatività all'alcol test.

L'uomo, un pasticcere di 42 anni della zona, stava rientrando dal lavoro quando - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli - si è scontrato col veicolo a bordo del quale viaggiava la coppia. Dopo l'impatto i due fidanzati sono precipitati nel burrone sottostante, facendo un volo di circa 200 metri che non gli ha lasciato scampo.

Sulla tragedia indaga la Procura di Vallo della Lucania: la posizione del pasticcere è ora al vaglio degli inquirenti.