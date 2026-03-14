Sicurezza urbana e infrastrutture, la Cisl: fondi del Viminale per i Comuni Illuminazione, viabilità e scuole sicure le priorità per il controllo del territorio

Una boccata d’ossigeno per i territori, soprattutto per quelli più fragili e periferici. Il Ministero dell’Interno ha sbloccato investimenti straordinari per circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni assegnati agli enti locali della Provincia di Salerno per interventi legati alla sicurezza urbana, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al miglioramento delle infrastrutture.

Si tratta di risorse particolarmente preziose per i piccoli Comuni, molti dei quali collocati nelle aree interne, dove lo spopolamento, la carenza di servizi e la vulnerabilità del territorio rendono indispensabili interventi strutturali per garantire qualità della vita e prospettive di sviluppo.

Secondo la CISL di Salerno, questi finanziamenti rappresentano un’occasione strategica per rafforzare la sicurezza delle comunità locali e allo stesso tempo sostenere l’economia attraverso nuovi cantieri e occupazione. Gli interventi finanziabili riguardano opere concrete e immediatamente percepibili dai cittadini: messa in sicurezza di strade e scuole, riqualificazione urbana, illuminazione pubblica, sistemi di videosorveglianza, consolidamento di versanti e infrastrutture essenziali.

Nei centri minori, spesso alle prese con bilanci limitati, opere di questo tipo rischiano di restare bloccate per anni. Per questo i fondi straordinari possono rappresentare un vero punto di svolta.

«Per molti Comuni delle aree interne del Salernitano queste risorse significano molto più di un semplice contributo economico — sottolinea la Segretaria generale della CISL Salerno, Marilina Cortazzi —. Significano possibilità di restare vivi, di non perdere servizi fondamentali e di garantire sicurezza ai cittadini. Investire nella sicurezza urbana vuol dire migliorare la vivibilità quotidiana, rendere i centri più attrattivi per le famiglie e per le attività produttive, contrastare lo spopolamento e creare condizioni per una crescita equilibrata».

La segretaria evidenzia anche la necessità di tempi rapidi e di una visione strategica: «È fondamentale che i progetti siano cantierabili e che le amministrazioni locali vengano supportate, soprattutto quelle più piccole che dispongono di meno personale tecnico. Ogni euro speso bene può tradursi in lavoro, servizi migliori e fiducia nelle istituzioni. Non possiamo permetterci ritardi o dispersioni: questi fondi devono diventare opere visibili e durature».

Gli investimenti avranno ricadute dirette anche sul settore delle costruzioni, chiamato a realizzare gli interventi sul territorio. La Filca Cisl di Salerno sottolinea come le opere pubbliche rappresentino uno strumento fondamentale per sostenere l’occupazione regolare e qualificata.

«La messa in sicurezza del territorio è una priorità assoluta per una provincia come la nostra, caratterizzata da fragilità idrogeologiche e infrastrutture spesso datate — afferma il Segretario generale della Filca Cisl Salerno, Giuseppe Marchesano —. Questi finanziamenti possono generare una stagione di cantieri diffusi, capace di dare lavoro a tante imprese e a migliaia di lavoratori, ma devono essere accompagnati da qualità progettuale, rispetto dei contratti e massima attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il segretario richiama anche il valore sociale degli investimenti: «Ogni opera pubblica realizzata significa non solo occupazione, ma anche legalità, contrasto al lavoro nero e sviluppo sostenibile. Strade sicure, scuole adeguate, opere di consolidamento e riqualificazione urbana migliorano concretamente la vita delle persone e rendono i territori più competitivi. Per questo chiediamo monitoraggio, trasparenza e tempi certi: i cantieri devono partire e concludersi senza sprechi».

Per la Cisl di Salerno la sicurezza non si esaurisce nell’ordine pubblico ma riguarda l’intero ambiente urbano: infrastrutture efficienti, prevenzione dei rischi naturali, spazi pubblici curati e servizi adeguati.

Illuminazione, viabilità, scuole sicure e sistemi di controllo contribuiscono infatti a rafforzare sia la sicurezza reale sia quella percepita, migliorando il senso di comunità e la qualità della vita.

L’auspicio del sindacato è che queste risorse diventino il motore di un rilancio strutturale, soprattutto per le aree interne del Salernitano che da anni scontano ritardi infrastrutturali e perdita di popolazione. Se ben utilizzati, i fondi stanziati potranno trasformarsi in opere concrete, nuova occupazione e maggiore sicurezza, contribuendo a ridurre i divari tra costa e entroterra e restituendo prospettive ai piccoli Comuni.

Una sfida importante, ma anche un’occasione da non perdere per costruire territori più sicuri, inclusivi e capaci di futuro.