Carnevale in provincia di Salerno: maschere e coriandoli invadono le città In programma tante iniziative e sfilate. Ma il maltempo rimanda la festa in alcuni Comuni

Fine settimana di colori e coriandoli. Tutta la provincia di Salerno celebra il Carnevale ed in diversi Comuni sono numerosi gli appuntamenti con l'allegria ed il divertimento messi in campo dalle amministrazioni comunali

A Salerno il lungomare si colora di coriandoli

Il lungomare di Salerno torna a riempirsi di mascherine. Da ieri il litorale è stato preso d'assalto anche e soprattutto, dai tantissimi bimbi mascherati per il Carnevale. In particolar modo, la zona della spiaggia di Santa Teresa ha accolto mascherine di ogni genere pronte a scambiarsi sorrisi a "suon" di coriandoli.

A Baronissi sono tornati i carri allegorici, sfilate, balli, mascherine

Nella giornata di ieri, il torpedone colorato ha attraversato via Convento, via San Francesco con arrivo in largo dei Ferrovieri. In tantissimi hanno preso parte alla sfilata dei carri a Baronissi. Mentre per oggi, domenica 19 è festa in piazzetta Municipio con la Pro Loco e la mostra delle maschere realizzate da tutti i bimbi di Baronissi. Per tutti zucchero filato e coriandoli.

Torna il Gran Carnevale Maiorese

E’ in programma per oggi 19 febbraio la prima sfilata dei carri allegorici della 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che si terrà nella cittadina della Costiera Amalfitana fino al 26 febbraio 2023. Sarà la salvaguardia degli oceani e del pianeta, in linea con l’agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, il tema della manifestazione. Un grande evento, organizzato dal Comune di Maiori col patrocinio del Ministero della Cultura conferito ai Carnevali Storici d’Italia, capace di mettere insieme arte della lavorazione della cartapesta, eventi musicali e divertimento e che si affaccia quest’anno sulla soglia dei cinquant’anni.

Tre, saranno le sfilate dei cinque carri allegorici a partire da oggi 19 febbraio quando è prevista una doppia uscita sia al mattino (dalle 11.30 alle 13) che al pomeriggio (dalle 15.30 alle 20). Tra le novità anche i fuochi pirotecnici a mare in programma domani, domenica 19 febbraio, che saranno esplosi durante la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo che si esibiranno in serata sul porto turistico.

Il maltempo frena la festa in alcune città

Da Positano hanno fatto sapere che, causa avverse condizioni meteo, l'evento "Carnevale on the beach" in programma per oggi, sulla spiaggia grande, è rinviato a data da destinarsi. Anche l'appuntamento con il Carnevale Nocerino, previsto nelle piazze di Nocera Inferiore e Pagani, è stato rinviato. A Pagani le festa è spostata a martedì 21: dalle ore 10.30 Mattinata di danza in villa Comunale con le scuole di ballo Divina Dalce, Dance Academy Club, Social Dance e A.S.D Obiettivo Danza Pagani. I Commercianti di via Cesarano vestono a festa la strada con giochi gonfiabili, animazione, pop corn e zucchero filato. Dalle ore 10 sfilata di carri allegorici e mascotte su via Cesarano e piazza Sant'Alfonso, promossa dai commercianti di via Cesarano.