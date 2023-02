Morta al Ruggi dopo un'isterectomia, i familiari: "Non denunciamo nessuno" I parenti della donna di Salerno: in ospedale ci sono illustri professionisti, basta fango

"Non abbiamo intenzione di presentare nessuna denuncia". Comincia così la lettera con la quale i familiari di una donna di Salerno, deceduta all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragon", hanno chiarito la propria posizione dopo la tragedia che li ha colpiti.

"Ci sono state fughe di notizie completamente lontane dalla realtà: la nostra è deceduta per delle patologie pregresse e non certo per un problema legato all'intervento di isterectomia effettuato a Salerno dal professore Mollo", si legge nella missiva indirizzata proprio ai vertici del nosocomio salernitano.

E' la figlia della vittima a chiarire: "I problemi di salute di mia mamma si sono complicati in un intervento effettuato a Roma diverso tempo fa. Ciò che ci fa oltremodo male, oltre all'immenso dolore per la morte della nostra cara, è vedere menzionati illustri specialisti, infangati ingiustamente, come nel caso specifico del professore Mollo, che ci è stato vicino seguendo una linea perfetta dal punto di vista professionale e ancor di più sotto il profilo umano. Il paradosso è che l'intervento di cui si parla, è andato come doveva andare, poi sono sorte altre complicanze", la versione dei parenti della signora.