Salerno torna città dell'accoglienza: in arrivo nuovo sbarco di migranti Nel pomeriggio attraccherà una nave mercantile con a bordo 21 persone

Nuovo sbarco di migranti nel porto commerciale di Salerno. Questo pomeriggio, intorno alle 14.30, al molo 22 attraccherà una nave mercantile con a bordo 21 migranti. Si tratta perlopiù di cittadini provenienti dai paesi dell'Africa sub-sahariana che sono stati tratti in salvo in mare. A bordo ci sono 3 minori accompagnati e 2 donne. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Questa mattina in Prefettura a Salerno si è svolta una riunione per organizzare la macchina dell'accoglienza. I migranti, dopo le operazioni di sbarco, saranno trasferiti in una struttura di via dei Carrari a Salerno per l'identificazione e poi trasferiti nei Cas.