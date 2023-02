Sbarco migranti Salerno: respinti dalla Questura 15 algerini Soltanto le due donne ed i tre bambini potranno restare sul territorio italiano

Sono stati respinti 15 dei 21 migranti che erano sbarcati lunedì pomeriggio nel porto di Salerno. Il provvedimento amministrativo è stato disposto dalla Questura di Salerno, come previsto dall'ex articolo 10 comma 2 del testo unico sull'immigrazione. I migranti, infatti, provenivano dall'Algeria, Paese non in guerra, pertanto la loro richiesta di asilo non potrà essere accolta.

Resteranno sul territorio italiano soltanto le due donne ed i tre minori accompagnati che viaggiavano con loro. I 21 migranti domenica erano stati soccorsi e tratti in salvo in acque nazionali da una motonave mercantile battente bandiera italiana. Sbarcati nel porto di Salerno, hanno ricevuto le prime cure e la prima assistenza, come da protocollo della Prefettura di Salerno. I successivi accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato hanno portato al respingimento della richiesta di asilo politico per 15 dei 21 migranti. Uno degli algerini sbarcato al porto di Salerno è stato fermato in quanto indicato come presunto scafista dagli altri passeggeri. Il 30enne aveva anche precedenti specifici in materia d'immigrazione.