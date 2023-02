Verde pubblico a Salerno: via ai lavori di sfrondatura degli alberi a Mercatello Loffredo: "Provvederemo a mettere in atto azioni concrete per rendere sempre più bella la città"

Il verde pubblico di Salerno torna sotto i riflettori. Sono partiti da questa mattina gli interventi di sfrondatura degli alberi al quartiere Mercatello. Lavori sollecitati da diversi residenti e commercianti che aveva chiesto un rapido intervento anche al presidente del consiglio Dario Loffredo, sottolineando la necessità di procedere con urgenza alla sfrondatura degli alberi presenti sui marciapiedi di uno dei quartieri più densamente popolati della città.

E' stato proprio Loffredo ad annunciare il via dei lavori

"Ho preso in carico le loro richieste e mi sono adoperato in prima persona affinché il problema potesse essere risolto. - ha scritto via social il presidente del consiglio comunale di Salerno - Ci sono stati e ci sono disagi, in tal senso, anche in altri rioni, per questioni ben note. Passo dopo passo, con la collaborazione del nostro sindaco Vincenzo Napoli e di tutti i colleghi, provvederemo a mettere in atto azioni concrete per rendere sempre più bella e accogliente la nostra Salerno", le parole di Loffredo.