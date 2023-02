Salerno, sport in città: il Psi incontra le società e prepara l'offensiva Incontro promosso dal coordinamento del partito: ecco tutte le proposte da presentare al Comune

“Lo sport per tutti. L’Impiantistica sportiva a Salerno” è il titolo dell'incontro organizzato ieri dal coordinamento cittadino del PSI e che ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di associazioni sportive cittadine. Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali socialisti, l’assessore Massimiliano Natella e i componenti del coordinamento cittadino, è riemersa la vecchia problematica dell'impiantistica sportiva che, purtroppo, non riesce a soddisfare le esigenze delle tante società presenti a Salerno. Un tema storicamente difficile e che non riesce a decollare anche per l'assenza di un assessore delegato allo Sport nella giunta comunale cittadina.

Le difficoltà gestionali dell’impiantistica sportiva, infatti, vanno superate con una programmazione di medio e lungo periodo, prevedendo interventi e investimenti, sul modello di quanto è avvenuto per altri settori. Occorrono, inoltre, nuovi impianti e l'adeguamento di quelli già esistenti che, però, versano in condizioni non soddisfacenti.

Il Partito Socialista Italiano - fa sapere il partito in una nota - si farà portavoce delle problematiche raccolte con l’Amministrazione comunale di Salerno per istituire una consulta per lo sport: un modello già adottato in passato e che consentirebbe a società e federazioni di esprimere pareri sugli investimenti che riguardano l’impiantistica sportiva e di avere un dialogo costante con il Comune. I socialisti, inoltre, hanno ribadito la necessità di aggiornare e migliorare il regolamento per le assegnazioni degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, al fine di rendere la gestione e l’assegnazione più efficiente e di valorizzare al massimo l'attività agonistica. Su questo tema, infatti, il Psi ritiene opportuno - nei casi possibili - procedere con affidamenti diretti alle società sportive, attraverso apposite convenzioni con il Comune e le singole scuole.

In vista dell’avvio del nuovo anno di attività (previsto per i mesi di settembre e ottobre), i socialisti ritengono necessario che si implementi la dotazione del personale in forza all’ufficio Sport del Comune di Salerno e che, in attesa del riordino del settore e delle assegnazioni, si istituisca una task force per le manutenzioni, che durante il periodo estivo possa intervenire con rapidità sulle criticità degli impianti.

Soddisfatto il consigliere comunale e presidente della Commissione Sport, Rino Avella. «La nutrita partecipazione e l'interesse per l'incontro sullo sport promosso dal coordinamento cittadino del Partito Socialista Italiano dimostrano che la costruttiva strada del dialogo e del confronto è l'unica possibile se, davvero, vogliamo costruire la Salerno a misura di sport che abbiamo in mente. Da consigliere comunale e presidente della commissione Sport ho ribadito alle associazioni sportive salernitane che lo sviluppo della pratica sportiva non può non passare attraverso impianti sicuri ed efficienti. Da sempre l’azione politica dei socialisti mette al centro i giovani e lo sport, lottando affinché sia garantita un'accessibilità diffusa e capillare. Apprezzo l’iniziativa del Coordinamento del Psi cittadino. Il 21 febbraio è stata scritta una bella pagina di democrazia e partecipazione», ha concluso Rino Avella.