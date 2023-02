Un polo della P.A. nell'ex ospedale per liberare l'ex tribunale di Salerno L'obiettivo è liberare i locali al centro della city per destinarli anche all'Università

Restituire alla città i locali dell’ex tribunale e creare un polo della pubblica amministrazione presso l’ex ospedale ortopedico di Torre Angellara, attualmente di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno. Va avanti l’interlocuzione tra l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’ex Tribunale di Salerno e gli enti interessati a riappropriarsi di quegli spazi, tra i quali Comune e Regione Campania, per destinarli ad attività culturali.

Un impegno congiunto per trasferire nella zona orientale gli uffici del demanio, che potrebbero così puntare sui 7000 m² dei tre corpi di fabbrica. E liberare i locali dell’ex tribunale, che saranno destinati ad una serie di attività e all'università.

Un duplice obiettivo da raggiungere attraverso l’interlocuzione tra l’Agenzia del Demanio, rappresentata dal direttore regionale Mario Parlagreco, e le istituzioni locali. Oggi un sopralluogo operativo congiunto nei locali di via Clark con l'onorevole Piero De Luca, promotore dell'iniziativa. Nel corso dell’incontro, tutte le parti interessate hanno espresso il loro parere favorevole all’ipotesi.

L’onorevole Piero De Luca: Restituire gli spazi dell’ex tribunale ai salernitani. Il nostro impegno continua

"Sta andando avanti il confronto istituzionale per cercare di restituire alla città di Salerno gli spazi dell’ex tribunale. - spiega l'onorevole Piero De Luca - L’obiettivo, che va conseguito con un impegno concreto, resta lo stesso: vogliamo destinare gli spazi dell’ex tribunale ad associazioni giovanili, ad attività aggregative, all’arte e alla cultura. Vogliamo darlo all’Università e riportare un pezzo dell’Ateneo nel cuore della city. Per far si che tutto questo sia possibile è necessario continuare a portare avanti quel lavoro di ricerca di spazi equivalenti che l’agenzia del demanio possa utilizzare per liberare quelli dell’ex tribunale. L’agenzia del demanio ha come mission istituzionale quella di abbattere i costi dei fitti passivi".

"Nei locali dell'ex ospedale ortopedico si sta ragionando su come creare un polo della pubblica amministrazione di tutta la provincia di Salerno. Un grande progetto di architettura moderna che consentirebbe di ristrutturare la struttura e l’area, e al tempo stesso liberare gli spazi dell’ex tribunale per darli alla comunità salernitana", aggiunge il deputato salernitano.

"Un lavoro continuo che vede tutti gli attori istituzionali coinvolti in prima linea. Tutti hanno dato piena disponibilità. Sono convinto che nelle prossime settimane potremo annunciare e proporre un grande progetto", chiosa il vicecapogruppo Pd alla Camera dei deputati.

“Potrebbe trattarsi dell'anello mancante della riqualificazione urbanistica. Stiamo lavorando in sinergia con Comune e Regione per cercare di attuare un progetto molto importante. Stiamo valutando gli equilibri per vedere di avviare e suggellare l’operazione. Oggi è un sopralluogo importante per verificare lo stato di consistenza”, ha aggiunto il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Parlagreco.

