Formazione e inserimento nel mondo del lavoro: tutto questo è Scuola Nuova L'Ente è accreditato dalla Regione Campania e Basilicata

Dalla formazione all’inserimento nel mondo del lavoro. Percorsi personalizzati e programmi all’avanguardia. Team e tutor di elevato profilo professionale. Alti standard qualitativi. Passione, dedizione, impegno e studio.

Scuola Nuova è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Campania e dalla Regione Basilicata e da oltre un decennio opera nelle città di Salerno, Eboli (Sa), Policastro Bussentino (Sa), Lioni (Av) e Potenza e nei territori e nelle zone limitrofe.

Giuseppe e Vito Bisogno, rispettivamente Presidente e Direttore di Scuola Nuova, sono l’anima attorno alla quale si muove, cresce e si sviluppa quella che è una delle Scuole di formazione di eccellenza della Regione Campania e della Regione Basilicata.



Inserimento e opportunità di crescita formativa e di lavoro



Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è uno dei canali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Diverse sono le caratteristiche dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e l’offerta è assicurata sul territorio regionale dalle istituzioni formative accreditate e dalle istituzioni scolastiche superiori statali e paritarie, nonché dalle imprese nel caso dei percorsi formativi rivolti ai loro apprendisti.



Flessibilità e personalizzazione, per offrire, in tal modo, agli allievi la possibilità di raggiungere le competenze attese secondo le capacità, i livelli di maturazione e gli stili di apprendimento individuali: adeguata formazione culturale di base, carattere meno teorico dei percorsi scolastici, apprendimento in contesti pratici (laboratorio), quadri orari generali, durata annuale minima di 990 ore e già al termine del 3° anno il diretto inserimento professionale e la spendibilità, nel mondo del lavoro, delle certificazioni e dei titoli acquisiti.



E’ inoltre possibile rientrare nel sistema scolastico (in particolare nel sistema dell’Istruzione Professionale) per ottenere un diploma di scuola secondaria superiore. La stessa opportunità è riconosciuta agli studenti del sistema di istruzione che intendano passare al sistema di IeFP.



Sia le competenze di base sia quelle tecnico-professionali favoriscono, inoltre, lo sviluppo di risorse personali, sociali, di apprendimento e di imprenditorialità che concorrono al raggiungimento dei risultati di apprendimento e riguardano: la capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, la capacità di gestire il proprio apprendimento e sviluppo professionale, la capacità di agire in modo imprenditoriale ed innovativo, la capacità di sviluppare e mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo.

Competenze culturali di base, competenze tecnico-professionali: con i tutor di Scuola Nuova, con i percorsi di formazione personalizzati e differenziati, con le attività pratiche e dinamiche gli obiettivi da raggiungere sono alla portata di tutti.

I percorsi di IeFP, infatti, possono essere frequentati anche dagli allievi con disabilità certificata, presso le istituzioni scolastiche o presso i Centri di formazione professionale (CFP) che, grazie anche a forme di sostegno riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dalla Regione Lombardia, assicurano il necessario supporto.



Scuola Nuova è APL - Agenzia per il Lavoro e, grazie a docenti qualificati e strutture all’avanguardia, accompagna dalla Formazione fino all’inserimento nel mondo del Lavoro.