Videosorveglianza nel Salernitano: richieste di finanziamento da 77 Comuni Summit in Prefettura: i progetti esaminati da una cabina di regia

Sicurezza urbana e videosorveglianza: summit in prefettura a Salerno. Il Prefetto Francesco Russo, ha presieduto nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di esaminare i progetti finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Le settantasette richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno sono state esaminate in via preventiva da una “cabina di regia” - che ha proceduto ad una valutazione della congruità tecnica dei progetti - a cui hanno preso parte tutte le componenti delle forze di polizia e tecnici della Polizia di Stato, specialisti della materia. Le attività sono state coordinate dalla Prefettura di Salerno che ha anche attentamente seguito e supportato i comuni in tutte le complesse fasi istruttorie.

Il Prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno proceduto a sottoscrivere insieme i “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, con i quali è stata individuata e prevista l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree territoriali considerate strategiche per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

L'incontro

All’odierno incontro hanno preso parte il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Oriol De Luca, l’assessore alla Sicurezza del comune capoluogo, Claudio Tringali, nonché i referenti della Zona Telecomunicazioni di Napoli per il parere tecnico di competenza.

I convenuti hanno condiviso ed approvato i contenuti delle diverse progettualità presentate, ponendo l’accento sulla necessità di rendere i sistemi sempre più performanti e prevedere il collegamento con le rispettive Sale Operative delle Forze di Polizia, al fine di favorire interconnessione e sinergia delle componenti operative della sicurezza sul territorio.

La procedura

Dopo il via libera del Comitato le progettualità saranno sottoposte, per l’approvazione definitiva e l’ammissione al finanziamento, ad un’apposita Commissione istituita presso Ministero dell’Interno che provvederà, secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia, all’approvazione di una graduatoria finale dei progetti ai fine dell’erogazione delle risorse.

Quest’anno la procedura ha presentato diversi elementi di novità, volti ad ampliare la platea degli enti beneficiari e ad evitare eccessive penalizzazioni nei confronti di soggetti con minori disponibilità finanziarie. Le risorse stanziate su base nazionale sono considerevolmente aumentate, passando dai 27 milioni di euro dello scorso anno ai 36 milioni per l’anno corrente.

La Prefettura di Salerno, sin dagli anni passati, in considerazione dell’ampia estensione territoriale della provincia (pari a 4.952 km² e 158 comuni) e delle realtà disomogenee per tasso di criminalità, livelli di antropizzazione, caratteristiche socio-economiche, ha intrapreso con gli enti locali un percorso volto a delineare una strategia comune per la razionalizzazione degli impianti di videosorveglianza attraverso un’accorta programmazione provinciale, finalizzata ad ottimizzare le risorse umane ed economiche a disposizione delle forze di polizia e ad orientare le scelte delle singole amministrazioni allo scopo di sviluppare progetti diversificati per “macro-aree territoriali” omogenee.

Nel corso della riunione il comune di Salerno ha rappresentato che il sistema di videosorveglianza già presentato ed ammesso al finanziamento lo scorso anno, sarà implementato e potenziato attraverso interventi mirati, in considerazione dell’importanza di favorire il rispetto della legalità in senso ampio e di migliorare gli standard di sicurezza per tutti cittadini.

Il commento

Il Prefetto Russo, nel segnalare l’importanza dell’odierno incontro, ha manifestato grande apprezzamento per le progettualità presentate "che trovano fondamento nella peculiarità degli stessi territori, non solo per gli stretti e diretti profili di sicurezza pubblica, ma in un’ottica di prevenzione più ampia, in ragione della loro rilevanza per il turismo e per l’economia di tutta la provincia.

Il finanziamento di tali progetti consentirà, pertanto, di potenziare l’azione di prevenzione e repressione dei reati nelle zone maggiormente a rischio di criminalità diffusa e predatoria, di esercitare un controllo pressoché capillare sulle principali arterie stradali della provincia, monitorando le vie di accesso e i punti ritenuti “sensibili”, nonché di migliorare il decoro urbano e la vivibilità dei territori interessati da situazioni di degrado e di illegalità", si legge nella nota della prefettura.

ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:

1) Acerno

2) Albanella

3) Alfano

4) Altavilla Silentina

5) Amalfi

6) Angri

7) Ascea

8) Atrani

9) Auletta

10) Baronissi

11) Bellosguardo

12) Bracigliano

13) Buccino

14) Buonabitacolo

15) Caggiano

16) Calvanico

17) Campagna

18) Campora

19) Caselle in Pittari

20) Castel San Giorgio

21) Castel San Lorenzo

22) Castelcivita

23) Castellabate

24) Castelnuovo Cilento

25) Castiglione del Genovesi

26) Cava de' Tirreni

27) Celle di Bulgheria

28) Ceraso

29) Conca dei Marini

30) Controne

31) Corbara

32) Eboli

33) Fisciano

34) Gioi

35) Maiori

36) Mercato San Severino

37) Minori

38) Moio della Civitella

39) Montano Antilia

40) Monte San Giacomo

41) Montecorice

42) Montesano sulla Marcellana

43) Nocera Inferiore

44) Nocera Superiore

45) Olevano sul Tusciano

46) Oliveto Citra

47) Omignano

48) Orria

49) Pellezzano

50) Piaggine

51) Polla

52) Pollica

53) Pontecagnano Faiano

54) Positano

55) Ravello

56) Roccadaspide

57) Roscigno

58) Sala Consilina

59) San Cipriano Picentino

60) San Mauro la Bruca

61) San Rufo

62) Sant'Arsenio

63) Sant'Egidio del Monte Albino

64) Sapri

65) Scafati

66) Scala

67) Serre

68) Siano

69) Teggiano

70) Tortorella

71) Trentinara

72) Vallo della Lucania

73) Valva

74) Cannalonga - Stio

75) Cuccaro Vetere - Futani

76) Unione dei comuni Alto Cilento

77) Unione dei comuni velini