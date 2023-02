Corte d'appello di Salerno: una donna alla guida dell'organismo di disciplina La scelta del Presidente e ricaduta sull’avvocato Maria Citro

Per il quadriennio 2023 - 2026 sarà per la prima volta una donna a guidare l’organismo di disciplina dell’avvocatura del distretto di Corte di Appello di Salerno. Venerdì 24 febbraio, si sono svolte le elezioni per la nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, organo deputato all’attività disciplinare riguardante gli iscritti all’albo professionale.

La scelta del Presidente e ricaduta sull’avvocato Maria Citro del Foro di Salerno; i Vicepresidenti sono stati individuati negli avvocati Maria Rosaria Crispo del Foro di Nocera Inferiore, Floriana Sansone del Foro di Vallo della Lucania e Vincenzo Barbato del Foro di Nocera Inferiore; Consigliere Segretario è l’avvocato Roberto Manzo del Foro di Salerno.