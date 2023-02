Salerno Pulita presenta la "Card" per ricevere servizi, punti e premi Le tessere, associate al numero della propria utenza domestica TARI, arriveranno nei prossimi giorni

Arriveranno nei prossimi giorni, nelle case di oltre 57mila salernitani, le nuove Card di Salerno Pulita che prevedono punti e premi in base alla raccolta differenziata. Ai cittadini sarà recapitata una lettera a firma del sindaco Vincenzo Napoli e dell’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet assiem alla tessera a cui è stato associato il numero della propria utenza domestica TARI.

Con la card si potrà:

- accedere e conferire materiali nei Centri di Raccolta Comunale Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta;

- ricevere una dotazione semestrale di sacchetti di carta per conferire carta e cartoncino;

- prelevare da appositi dispenser, dopo aver conferito oggetti da avviare al riciclo, la dotazione bimestrale di buste di plastica trasparenti per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale, che avranno stampati codici a barre specifici associati alle singole card;

- ricevere punti in base ai materiali conferiti nei centri di raccolta.

Questi punti, Iscrivendosi al sito www.promoshops.it (a cui si potrà accedere anche con un’APP dedicata), potranno essere cumulati con quelli rilasciati da esercizi commerciali e società di servizi presenti in città - che aderiscono e che aderiranno al circuito Promoshops - per ricevere i premi previsti in catalogo per gli iscritti.

L'iniziativa

L’iniziativa “Una card di successo” è stata presentata a Palazzo di Città dal sindaco, dall’amministratore di Salerno Pulita e dall’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, che hanno ringraziato i salernitani per l’impegno che stanno mettendo nel differenziare e conferire correttamente i rifiuti.

Nel 2022 a Salerno è stato conseguito l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa e il trend positivo è stato addirittura migliorato negli ultimi mesi attestandosi oltre il 70%.