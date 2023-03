Rimosse carcasse di auto e scooter al rione Gelso: bonificata dai rifiuti l'area L'intervento sollecitato dal consigliere Rino Avella

Importante intervento di ripulitura e bonifica, nel pomeriggio di ieri, in via Carlo De Caro, al rione Gelso a Salerno. Il consigliere comunale Rino Avella si è fatto portavoce delle lamentele dei cittadini della zona, sollecitando un intervento per la rimozione delle tante, troppe carcasse di scooter e auto presenti in zona, e dei rifiuti.

Parla il consigliere

"Ho raccolto le segnalazioni degli abitanti, oramai nauseati ed esasperati. - ha scritto via social il consigliere - Già dal primo sopralluogo è stato chiaro che le carcasse di auto e scooter andassero urgentemente rimosse, così come i rifiuti solidi urbani lasciati in quella che, nel tempo, era diventata una discarica. E nemmeno tanto ‘micro’… Mi sono quindi attivato con il Comando di Polizia Municipale, con il settore Strade e Manutenzioni del Comune e con Salerno Pulita".

L'intervento

La squadra interforze è intervenuta con sollecitudine. Sul posto i vigili urbani Alfredo Ardovino e Aniello Abbignano del gruppo del Capitano Mario Elia, il vigile urbano Guido Troisi della Squadra rimozione carcasse di auto abbandonate coordinata dal Capitano Franco Alaia; il settore Strade e Manutenzioni coordinato dal geometra Quirino Tedesco e Salerno Pulita con il caposquadra Pasquale Memoli che ha provveduto, infine, a bonificare l’area.