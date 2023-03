De Luca agli studenti del liceo Severi: "L'autonomia è la morte del Sud" Lectio sulla costituzione. Bordate alle fonderie Pisano: inquinano, vanno chiuse

"L'autonomia differenziata significherebbe la morte del Sud”, è il duro commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto nel corso dell'iniziativa "W – è viva la Costituzione”, promossa dalle associazioni "L’abbraccio" e "Paolo Masullo”, tenutasi questa mattina presso l'auditorium del liceo scientifico Francesco Severi di Salerno.

Un incontro per approfondire alcuni punti della Carta ed i suoi valori fondanti, e discutere della sua applicazione. A cominciare dall'articolo 1 e 2.

Il presidente della Campania, nel corso della lezione, è così tornato sul tema dell'autonomia. Già in precedenza De Luca aveva affrontato l'argomento, esprimendosi negativamente. "Rischia di essere non solo la rottura dell’unità d’Italia ma la morte del Sud, partendo da sanità e scuola”, le sue parole.

Lavoro e salario minimo: parla il presidente De Luca

Tra i principali temi trattati, c’è stato anche il lavoro. "Creare il lavoro è un compito difficile. - ha sottolineato il presidente De Luca - Oggi abbiamo Paesi con un tasso disoccupazione minimo, 2-3%, in Italia 12%, ci sono alcune regioni d'Italia con il 40% di giovani disoccupati. Bisogna risolvere il problema del Sud ed avere i fondi necessari per creare lavoro. Altrimenti violiamo la Costituzione. Da sei mesi ci sono trenta miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione bloccati. A noi spettano più di cinque miliardi che serviranno per fare opere pubbliche. L'attuale governo vuole spalmare quei fondi destinati al sud e spalmarli su tutto il Paese. Un'invenzione che non hanno ancora il coraggio di dire pubblicamente".

E sul salario minimo ha poi aggiunto “E’ una bella idea, ma questa è una proposta che parla poco al Sud perché il grosso dell'occupazione industriale è al Centro-Nord, al Sud serve il lavoro, dopo viene il salario minimo".

E sulle Fonderie Pisano: "Andrebbero chiuse"

Non è mancato un passaggio anche sull’annoso problema delle Fonderie Pisano. “A mio parere devono essere chiuse perché inquinano e non fanno nulla per evitare l'inquinamento, tanto per essere chiari. - taglia corto il presidente De Luca - Ma quando prendi una decisione del genere dall'altra parte hai un centinaio di lavoratori che perdono il lavoro, il punto di equilibrio fra queste esigenze che sono ugualmente vitali chi lo trova?”.