Bonificata l'area dell'ex casa del combattente a Salerno L'intervento di Salerno Pulita dopo la segnalazione del consigliere Rino Avella

Ieri via Irno, piazza Nizza, piazza Montpellier, via De Caro ed oggi via Pertini. Continuano le operazioni di manutenzione e di bonifica a Salerno. Ad annunciare i nuovi interventi il consigliere comunale Rino Avella.

Avella, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e in accordo con l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, ha segnalato alcune criticità a Salerno Pulita che, anche stavolta, è prontamente intervenuta.

L'intervento in via Pertini

A ridosso della storica ex Casa del Combattente, si era formata una vera e propria discarica. L’area è stata adesso ripulita.

Il consigliere Avella si è poi espresso sulle condizioni della zona: "Il manufatto adiacente appare, in parte, abbandonato. I locali sottostanti ospitarono il ristorante "La Brace". Quei locali andrebbero ristrutturati, riqualificati ed adibiti a funzioni coerenti con la vocazione della zona in cui sono inseriti".