"Le Fonderie Pisano non inquinano": la proprietà replica a De Luca Il governatore aveva detto: vanno chiuse. Frasi che hanno scatenato la polemica politica

"Abbiamo appreso con sorpresa e dispiacere di alcune dichiarazioni del presidente della Regione Campania, nella mattinata di oggi, in merito all'attività delle Fonderie". Comincia così la nota a firma dell'ufficio ambiente dello stabilimento di Via Dei Greci.

"Va detto che le Fonderie di Fratte non sono inquinanti, come confermano le varie sentenze in tutti i gradi di giudizio ottenute nel corso degli anni e come è possibile rilevare dai dati dei monitoraggi effettuati ciclicamente e postati sul sito delle Fonderie Pisano - spiega l'azienda -. Anche la stessa Regione Campania, attraverso sia i controlli che le centraline di monitoraggio Arpac, asserisce la regolarità delle nostre emissioni . Infine è in atto una politica aziendale tendente all’abbassamento continuo delle emissioni sia attraverso gli investimenti sia attraverso la ottimizzazione delle attività di processo così come certificato dal primario ente di controllo “Certjquality”. È questo un dato di fatto che consente ai 150 lavoratori , di esercitare con tranquillità il proprio mestiere in una azienda da oltre un secolo presente su territorio salernitano", conclude la nota della proprietà.