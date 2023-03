Ancora incidenti nel Salernitano: auto si ribalta a Vietri sul Mare A Torrione è stata investita una 60enne mentre attraversava

Ancora incidenti sulle strade salernitane. In nottata si è verificato uno scontro tra due auto in via Cristoforo Colombo, nel comune di Vietri sul Mare. L'impatto ha visto coinvolte due vetture, una delle quali si è ribaltata sul fianco. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Sul posto anche il personale di Strade Sicure.

Un altro incidente si era verificato nella mattinata di ieri a Torrione. Ad avere la peggio è stata una 60enne, travolta da un'auto mentre stava attraversando. Nell'impatto ha riportato traumi alle gambe e sul corpo per i quali è stata trasportata nell'ospedale di Salerno.