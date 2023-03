Urina davanti al bagno del liceo Tasso di Salerno: sospesi gli studenti maschi L'episodio nella tarda mattinata di ieri. Il responsabile non è stato ancora identificato

Non è stato ancora identificato il ragazzo che, nella tarda mattinata di ieri, ha urinato nell'antibagno situato al piano terra dell'istituto scolastico di Piazza San Francesco. Ma, in attesa che venga individuato il responsabile, la presidente Carmela Santarcangelo sceglie la linea dura.

E' stato infatti deciso, così come riporta l'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", di procedere con la sospensione di un giorno con obbligo di frequenza per tutti gli studenti maschi delle 10 classi allocate sullo stesso piano del bagno teatro del vergognoso atto vandalico. La circolare è stata inviata a studenti e genitori per denunciare quanto accaduto.

Un messaggio forte, una punizione dura che faccia anche deterrente.

«Esprimo - si legge nella circolare della preside Santarcangelo - grande incredulità e profondo rammarico per il grave atto perpetrato ai danni dell'Istituzione scolastica, in totale dispregio della comunità educante ed

"educata" e mai accaduto durante questa dirigenza né negli anni immediatamente precedenti».