Stadio Vestuti, da lunedì via ai nuovi interventi di riqualificazione Avella: investimenti per 36mila euro presso lo storico impianto

Stanno per iniziare altri lavori allo stadio Vestuti di Salerno: lo annuncia il consigliere Rino Avella, presidente della IV commissione consiliare Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione.

"L’amministrazione continua nell’opera di manutenzione dell’impianto sportivo Donato Vestuti. Lunedì inizieranno i lavori per un importo di oltre 36mila euro nell’ambito del progetto generale di riqualificazione che riguarda i locali dello storico complesso sportivo, usurati dall’obsolescenza anche nella parte relativa agli impianti", spiega Avella.

"L’impegno dell’amministrazione comunale realizzerà, nel complesso degli interventi, la manutenzione a pavimentazioni e rivestimenti, agli intonaci, ai controsoffitti, agli impianti con tinteggiatura. L’intervento che partirà lunedì si concentrerà in particolare sulla stecca-bagni della tribuna lato curva nord. l locale risulta non adeguato ai sensi della normativa vigente; esso presenta, infatti, l'impianto idrico a vista e non sottotraccia. Prevista la rimozione del rivestimento, la realizzazione di un nuovo impianto sottotraccia e il ripristino del rivestimento alle pareti. Tale intervento persegue anche l'obiettivo dell'amministrazione di riduzione del consumo e degli sprechi della risorsa idrica", conclude Avella.