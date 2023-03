Lutto a Salerno: addio all'avvocato Maurizio Demasi, aveva 46 anni Era figlio del senatore Vincenzo, domani alle 12 i funerali nella chiesa del Sacro Cuore

La comunità di Salerno è in lutto per la scomparsa di Maurizio Demasi, avvocato 46enne che è spirato nell'ospedale "Ruggi" di Salerno dove era ricoverato a seguito di un'ischemia. Coordinatore dell’ufficio affari legali e societari di Invitalia, Demasi era molto noto e stimato nella città d'Arechi. In tanti, alla notizia della sua scomparsa, hanno manifestato incredulità e dolore. Il 46enne era figlio di Vincenzo Demasi, già senatore della Repubblica e presidente dell'Aci Salerno. I funerali si terranno domani alle ore 12 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Vittorio Veneto a Salerno.