"Milioni di euro per il Verdi, ma i musicisti non vengono pagati da mesi" Il consigliere Celano presenta un'interrogazione sulla gestione del teatro comunale

Il caso stipendi del teatro Giuseppe Verdi di Salerno finisce al centro della polemica politica. Il consigliere di Forza Italia Roberto Celano ha presentato un'interrogazione a proposito dei presunti ritardi relativi agli emolumenti da versare ai musicisti.

Nonostante "per la stagione lirica e teatrale del Teatro Verdi di Salerno, il Comune e la Regione impegnano milioni di euro ogni anno", con l'esibizione di "validi musicisti che dimostrano professionalità indiscutibili e danno pregio e lustro alla città, esibendosi anche in altri contesti nazionali", il consigliere Celano invoca maggiore attenzione per questi professionisti.

"Dal mese di giugno dello scorso anno, i musicisti che si esibiscono al Verdi non vengono pagati ed attendono la corresponsione delle spettanze maturate", denuncia l'esponente di opposizione, che ha chiesto in un'interrogazione al sindaco di Salerno Enzo Napoli di spiegare i motivi di questo ritardato pagamento.

Celano si chiede se ci siano "inadempienze o temporeggiamenti della Regione Campania e se e quando il Comune intenda finalmente ricompensare il lavoro di musicisti che, con la loro competenza e professionalità, danno lustro al nostro massimo teatro cittadino".