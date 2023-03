Salerno alla Fiera del turismo di Berlino: "Portiamo la città nel mondo" L'assessore Alessandro Ferrara: c'è attenzione internazionale, ora sinergia pubblico-privato

L'assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, fa il punto sul feedback ottenuto dal Comune di Salerno in una delle più importanti fiere del Turismo in Europa: l'ITB di Berlino. Ferrara scrive sulle sue reti sociali che "Per l'occasione, abbiamo proposto un catalogo aggiornato, con QR Code per ogni attrazione. Nel pratico, stiamo digitalizzando l'offerta, rendendola più accessibile. Questo è uno step fondamentale e stiamo vedendo i frutti di questo lavoro. Siamo stati attenzionati da buyers di tutti i continenti e abbiamo avuto modo di far conoscere, ancora di più, Salerno nel mondo".

Per Ferrara, è fondamentale la sinergia tra Pubblico e privato

Come di consueto, l'assessore al Turismo di Salerno rimarca l'importanza del lavoro sinergico tra Pubblico e privato. "Ci tengo a sottolineare quanto sia importante la partecipazione e l'appoggio di tutti. I miei ringraziamenti alla Regione Campania, al sindaco Vincenzo Napoli e alla Giunta, nonché a tutti agli operatori turistici che si fanno promotori del Brand Salerno".

In una nota condivisa con la stampa, Ferrara afferma di essere molto soddisfatto perché il brand Salerno "è ormai conosciuto in Europa e nel Mondo. La nostra città si sta confermando sempre di più una meta turistica di eccellenza, grazie alla sua storia, alle sue bellezze, alla sua invidiabile posizione geografica. È importante, dunque, che la nostra destinazione sia costantemente rappresentata in questi eventi internazionali, che si confermano fondamentali occasioni di promozione, di relazioni istituzionali, di scambi culturali e commerciali".

I numeri della Fiera più importante al mondo

Probabilmente, se dovessero essere confermati i numeri, l'ITB di Berlino si confermerebbe come la principale fiera del settore al mondo. Fino alla giornata di domani sono attesi 160.000 visitatori, per lo più professionisti in cerca di nuovi affari e mete turistiche. Deborah Rothe, direttrice dell'ITB, ha parlato di un anno di ripresa marcato, tra l'altro, dall'attenzione alla sostenibilità. Vediamo che il settore sta crescendo. Le prenotazioni stanno aumentando molto, soprattutto per quanto riguarda i viaggi all'estero. Registriamo anche un aumento dei viaggi internazionali e dei viaggi nazionali. Tuttavia, la sostenibilità è uno dei temi principali in questo campo".