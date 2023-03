Un'area per i cani in ricordo di Anna Borsa: l'inaugurazione a Pontecagnano Il ricordo del sindaco Lanzara in occasione dell'8 marzo: "Le donne sono il motore del nostro mondo"

Nella giornata dedicata alle Donne il Comune di Pontecagnano ricorda Anna Borsa. E' stata inaugurata questa mattina nel quartiere Case Parrilli l'area sgambamento cani dedicata alla giovane, vittima di femminicidio.

Presente al taglio del nastro, oltre al sindaco Giuseppe Lanzara, anche Vincenzo, il fratello della ragazza.

Era stato proprio il fratello, in precedenza, a sottolineare il grande amore che Anna provava per gli animali . Da qui il desiderio di realizzare un'area a loro dedicata ed intitolata alla giovane, che sognava di aprire un canile per accudire i suoi amici a quattro zampe.

Lanzara: "Le donne sono il motore del nostro mondo"

Una scelta non casuale quella di inaugurare lo spazio proprio nel giorno in cui si celebrano le donne. Nel suo messaggio, il sindaco Lanzara ha voluto sottolineare quando la tragedia avvenuta il 1 marzo nel 2022, abbia profondamente segnato la comunità. L'iniziativa, quindi, vuole anche mantenere vivo il ricordo, affichè di storie come quelle di Anna Borsa non ce ne siano più.

"Poco più di un anno fa la nostra concittadina fu vittima di un atroce femminicidio, di cui portiamo ancora i segni ed il dolore. - ha scritto via social la fascia tricolore - A questa ragazza sottratta alla vita troppo presto, ed a tutte le donne sottovalutate, offese, maltrattate, alle donne che combattono nelle guerre, sui posti di lavoro, finanche nelle loro famiglie, a quelle che ce l’hanno fatta ed a quelle che hanno ancora tanto da conquistare, il nostro pensiero più sincero.

Le donne sono il motore del nostro mondo, la linfa vitale delle nostre esistenze. Sono nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni. E da oggi saranno anche a Case Parrilli, in questo spazio dedicato ai cani che Anna tanto amava, forse più di se stessa. Che sia un sereno 8 marzo tutti i giorni", il messaggio del sindaco.