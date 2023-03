Restyling Corso di Salerno, interviene Avella: Sistemare anche strade laterali L'annuncio: Interverrò in Commissione Urbanistica al fine di avere delucidazioni sul progetto

Mentre cresce l'attesa per l'avvio ufficiale del cantiere che si occuperà del restyling della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele di Salerno - annunciato prima per l'inizio di marzo e poi slittato - arriva l'intervento del consigliere comunale Rino Avella che chiede di tener conto anche delle strade laterali.

L'appello

"Mi auguro che i lavori di rifacimento del Corso sistemino il disordine delle traverse, in particolare di quella che porta all’incrocio tra via Papio e via Quaranta. - scrive via social Avella - Qui l’auspicio è che i lavori di arredo giungano fino al limite di via Quaranta e che quindi quel tratto diventi pienamente isola pedonale, con l’eliminazione delle orrende barriere attuali".

Per il consigliere, inoltre, è necessario che il nuovo disegno urbanistico delimiti le aree in cui potranno trovare allocazione i dehors delle attività commerciali presenti.

"Interverrò in Commissione Urbanistica al fine di avere delucidazioni sul progetto", l'annuncio.