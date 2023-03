Idrocefalo e Covid: Importante ricerca scientifica della Neurologia del Ruggi «Scongiurare la possibilità che il virus possa essere un' acceleratore di altre patologie»

Una nota rivista americana del gruppo "Nature", ha pubblicato un articolo scientifico a cura del neurologo Giovanni Torelli, e dei medici della U.O.C di Neurochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno". La ricerca, dimostra sulla base di esame obiettivo, clinico e strumentale, che nei pazienti con idrocefalo normoteso, i sintomi neurologici insorgono ben prima della positivizzazione da Covid 19, rilevata in seguito a tampone molecolare, in soggetti non vaccinati.

Questi pazienti infatti, erano negativi al covid durante la visita, ma lo hanno sviluppato successivamente, dopo riscontro molecolare o antigenico a distanza di 48 ore, con sintomi neurologici che hanno preceduto la positività dell'infezione, e con danni causati appunto da una sfalzata tempistica.

L' importante ricerca, palesa quindi, per la prima volta al mondo, e relativamente all'idrocefalo normoteso, che la comparsa del virus anticipa la diagnosi stessa, e circoscrivendo i limiti di azione, si evidenziano ripercussioni sull'inizio delle cure e sulle terapie. Il Covid in questo caso, dimostra di avere una propria patogenicità, soprattutto a livello polmonare e respiratorio ma è considerato anche un'acceleratore di altre patologie come l'idrocefalo normoteso, alla luce di questa e di altre scoperte.

«La nostra è un' osservazione che si basa su pochi casi - dichiara il dottore Toriello -, ma è sopratutto uno stimolo per la comunità scientifica che ci rende disponibili alla compartecipazione e alla promozione di altre ricerche e a lavori di squadra, consentendo studi che permettano ulteriori progressi, affinché si chiariscano meglio i meccanismi alla base di idrocefalo e Covid. È necessario - aggiunge Toriello -, individuare le conseguenze a lungo termine del Covid ed essere in condizione di usufruire di metodiche diagnostiche più sensibili, per rilevare le infezioni sin dalla loro reale insorgenza, e scongiurare quindi la possibilità che il Covid possa essere un' acceleratore di altre patologie. Il malato è sempre il miglior alleato nella lotta alla malattia, conclude, e questa scoperta scientifica è dedicata alle numerose vittime del covid e ai colleghi medici che si sono immolati durante i periodi più critici che abbiamo attraversato».